search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至4.85元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 06:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.74元上修至4.85元，其中最高估值6.51元，最低估值2.37元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.51(6.51)7.697.665.06
最低值2.37(2.37)2.394.554.2
平均值4.76(4.76)5.35.644.64
中位數4.85(4.74)5.395.684.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值180.47億186.73億184.27億179.16億
最低值159.55億167.90億170.62億179.16億
平均值173.46億178.40億177.99億179.16億
中位數175.87億179.94億179.10億179.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.124.199.125.844.56
營業收入46.73億137.50億198.27億151.40億157.22億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDVN

相關行情

台股首頁我要存股
戴文能源37.31-0.48%

延伸閱讀


Empty