鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至4.47元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.7元下修至4.47元，其中最高估值6.51元，最低估值2.37元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.51(7.22)
|7.69
|7.66
|5.4
|最低值
|2.37(2.37)
|2.39
|4.2
|3.7
|平均值
|4.66(4.77)
|5.08
|5.68
|4.68
|中位數
|4.47(4.7)
|4.91
|5.71
|4.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|180.47億
|182.74億
|184.27億
|最低值
|159.55億
|165.28億
|184.27億
|平均值
|170.12億
|173.82億
|184.27億
|中位數
|168.99億
|174.70億
|184.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-7.12
|4.19
|9.12
|5.84
|營業收入
|46.73億
|137.50億
|198.27億
|151.40億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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