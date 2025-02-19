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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至4.47元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.7元下修至4.47元，其中最高估值6.51元，最低估值2.37元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.51(7.22)7.697.665.4
最低值2.37(2.37)2.394.23.7
平均值4.66(4.77)5.085.684.68
中位數4.47(4.7)4.915.714.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值180.47億182.74億184.27億
最低值159.55億165.28億184.27億
平均值170.12億173.82億184.27億
中位數168.99億174.70億184.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-7.124.199.125.84
營業收入46.73億137.50億198.27億151.40億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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