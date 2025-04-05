鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至4.56元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-05 02:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.73元下修至4.56元，其中最高估值6.28元，最低估值3.84元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.28(6.28)
|7.51
|6.22
|5.06
|最低值
|3.84(3.84)
|3.57
|3.79
|4.2
|平均值
|4.63(4.7)
|5.11
|4.99
|4.64
|中位數
|4.56(4.73)
|5.18
|4.96
|4.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|178.98億
|184.68億
|179.41億
|179.16億
|最低值
|163.97億
|163.20億
|166.21億
|179.16億
|平均值
|172.31億
|173.96億
|173.68億
|179.16億
|中位數
|172.01億
|173.21億
|176.68億
|179.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.12
|4.19
|9.12
|5.84
|4.56
|營業收入
|43.51億
|137.50億
|198.27億
|151.40億
|155.67億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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