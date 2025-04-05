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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至4.56元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-05 02:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.73元下修至4.56元，其中最高估值6.28元，最低估值3.84元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.28(6.28)7.516.225.06
最低值3.84(3.84)3.573.794.2
平均值4.63(4.7)5.114.994.64
中位數4.56(4.73)5.184.964.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值178.98億184.68億179.41億179.16億
最低值163.97億163.20億166.21億179.16億
平均值172.31億173.96億173.68億179.16億
中位數172.01億173.21億176.68億179.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.124.199.125.844.56
營業收入43.51億137.50億198.27億151.40億155.67億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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