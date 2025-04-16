鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至4.37元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.45元下修至4.37元，其中最高估值6.28元，最低估值2.87元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.28(6.28)
|6.35
|8.95
|4.97
|最低值
|2.87(2.87)
|2.68
|3.81
|4.33
|平均值
|4.39(4.44)
|4.68
|5.44
|4.72
|中位數
|4.37(4.45)
|4.76
|4.95
|4.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|178.30億
|184.68億
|198.00億
|179.16億
|最低值
|161.19億
|149.96億
|165.21億
|179.16億
|平均值
|170.70億
|172.11億
|177.16億
|179.16億
|中位數
|170.69億
|173.21億
|176.63億
|179.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.12
|4.19
|9.12
|5.84
|4.56
|營業收入
|43.51億
|137.50億
|198.27億
|151.40億
|155.67億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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