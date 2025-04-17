特斯拉在中國光環減退 訂單自動上門日子過完了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-17 17:13
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 在中國的光環減退，作為與消費者打交道最多的群體，特斯拉銷售人員已經感受到強烈成交壓力。
據《界面新聞》周四（17 日）報導，多位特斯拉銷售人員說，由於無法按時完成考核指標，已經放棄周中雙休，改為一周七天在崗，「每日早上 9 點工作至晚上 10 點，平均單日時長接近 13 個小時」。
上述特斯拉銷售人員說，北京地區門市考核標準是每日成交至少一輛，一個月內大致需要銷售 30 輛左右。但實際上，店內不少銷售人員一周賣 3 至 4 輛已經很困難，需要持續跟進客戶動態，竭力說服，才有望靠近指標。
一位已經決意離開特斯拉的銷售人員坦言：「過去無需向用戶費力介紹產品，訂單『自動』送上門的日子已經一去不復返了」。
車廠存量競爭的時代，考核用戶資料留存率、試駕滿意度等過程指標，本質是希望通過精細化運作，提升銷售效率。但在實際操作過程中，過程指標成為令銷售人員頭疼的另一項目。
一位西安地區特斯拉銷售人員表示，如今考核標準為每天留存 10 位用戶資料、完成 3 項試駕邀約線上排程，以及 4 組試駕。
另一位北京地區特斯拉銷售人員稱，在工作日試駕指標尤其難達成，「很多時候一天最多完成一組試駕，如果沒完成，就不能安心下班，需要繼續打電話復盤」。
特斯拉已經改變獎金績效模式，「過去只要每個月賣的電動車數量達標，就能解鎖全額獎金，但現在即便完成，也只能解鎖 70% 的獎金，剩下的 30% 需要結合後三個月的實際交付量再解鎖。簡單來說，現在大家能夠爭取的基本就是底薪，不會像其他汽車公司還有高額的提成和獎金作為激勵。」
多位特斯拉銷售人員說，目前底薪為人民幣 1.3 萬。銷售人員大吐苦水：「一周七天無休，相當於特斯拉用這些底薪買斷了你所有的時間、精力，令人缺乏動力。」
特斯拉內部給新手銷售的適應時間也相當有限。內部人士介紹，新手銷售人員需要在 3 天內自學產品知識，每天接受背誦檢查，三天後基本就需要開單，否則將面臨被勸退的壓力。「這種模式本質上是在通過嚴苛的考核進行篩選，有能力快速開單的人才能留下。」
工作強度高，考核標準嚴，直接影響門市銷售人員的流動性。業界通常認為流動性強是銷售行業的特性，但這一點在特斯拉門市尤為明顯。
以上述北京地區門市為例，特斯拉銷售人員說，門市大致保持 5 至 6 位銷售人員，「以前我們門市更換一批銷售人員的頻率大概在 3 個月，現在這一頻率已經被提升至一個半月，很多新來的銷售人員堅持不了多久就選擇離開或者被勸退。」
時過境遷，現在特斯拉已經很難依靠馬斯克個人魅力和產品卓越性輕鬆實現銷售，業界普遍認為其在華力不從心的原因，是產品線單一，過時，面對比亞迪 (002594-CN) 等中國品牌的高頻推新節奏，因應較為遲緩。
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