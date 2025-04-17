特斯拉在中國光環減退 訂單自動上門日子過完了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-17 17:13

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據《界面新聞》周四（17 日）報導，多位特斯拉銷售人員說，由於無法按時完成考核指標，已經放棄周中雙休，改為一周七天在崗，「每日早上 9 點工作至晚上 10 點，平均單日時長接近 13 個小時」。

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上述特斯拉銷售人員說，北京地區門市考核標準是每日成交至少一輛，一個月內大致需要銷售 30 輛左右。但實際上，店內不少銷售人員一周賣 3 至 4 輛已經很困難，需要持續跟進客戶動態，竭力說服，才有望靠近指標。

一位已經決意離開特斯拉的銷售人員坦言：「過去無需向用戶費力介紹產品，訂單『自動』送上門的日子已經一去不復返了」。

車廠存量競爭的時代，考核用戶資料留存率、試駕滿意度等過程指標，本質是希望通過精細化運作，提升銷售效率。但在實際操作過程中，過程指標成為令銷售人員頭疼的另一項目。

一位西安地區特斯拉銷售人員表示，如今考核標準為每天留存 10 位用戶資料、完成 3 項試駕邀約線上排程，以及 4 組試駕。

另一位北京地區特斯拉銷售人員稱，在工作日試駕指標尤其難達成，「很多時候一天最多完成一組試駕，如果沒完成，就不能安心下班，需要繼續打電話復盤」。

特斯拉已經改變獎金績效模式，「過去只要每個月賣的電動車數量達標，就能解鎖全額獎金，但現在即便完成，也只能解鎖 70% 的獎金，剩下的 30% 需要結合後三個月的實際交付量再解鎖。簡單來說，現在大家能夠爭取的基本就是底薪，不會像其他汽車公司還有高額的提成和獎金作為激勵。」

特斯拉內部給新手銷售的適應時間也相當有限。內部人士介紹，新手銷售人員需要在 3 天內自學產品知識，每天接受背誦檢查，三天後基本就需要開單，否則將面臨被勸退的壓力。「這種模式本質上是在通過嚴苛的考核進行篩選，有能力快速開單的人才能留下。」

工作強度高，考核標準嚴，直接影響門市銷售人員的流動性。業界通常認為流動性強是銷售行業的特性，但這一點在特斯拉門市尤為明顯。