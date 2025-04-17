日銀總裁稱川普關稅走向「糟糕局面」 暗示暫停升息周期

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-17 11:55

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日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）週四 (17 日) 警告，川普關稅政策不確定性急劇上升，而且發展至「糟糕的局面」，並暗示目前的升息周期可能將走向暫停。

植田和男指出，在實際利率極低的情況下，如果經濟和物價走勢符合央行的預期，日本央行將繼續升息。「但我們必須警惕，圍繞各國貿易政策的不確定性正在加劇。」

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他警告，如果美國的關稅損害日本經濟，央行可能需要採取政策行動。這句話暗示日本央行可能暫停升息週期。

植田補充說，自 2 月以來，圍繞美國總統川普政策的風險，正越來越接近該行原本預想的糟糕局面，最近的發展已經影響到企業和家庭的信心。。

他還坦言，他原先認為應該不會發生這般糟糕的事情，但這微弱的期待感如今已消失殆盡。

日本央行將於 4 月 30 日至 5 月 1 日召開政策會議，川普的「關稅亂拳」大幅降低了該行 5 月升息的可能性。分析師認為，美國關稅政策的影響將成為日本央行下一步政策決策的重要參考因素。

伊藤忠研究所首席經濟學家 Atsushi Takeda 表示，5 月升息的可能性更低了，日本央行必須仔細研究關稅對經濟的影響。他們不可能在 5 月會議前完成這項工作。

根據最新消息，川普宣布美日貿易談判已取得了「重大進展」，他親自參加了與日本官員的貿易談判，但未透露談判細節。