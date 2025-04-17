南韓央行暗示5月降息 應對川普關稅政策帶來的經濟風險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-17 14:50

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南韓中央銀行周四 (17 日) 發出信號，表示將在 5 月降息，並為進一步放鬆貨幣政策敞開大門，以應對美國總統川普全面關稅政策對經濟造成的「顯著」風險。

在當日稍早舉行的貨幣政策委員會會議上，南韓央行 7 人委員會維持基準利率在 2.75% 不變，符合市場預期。然而，總裁李昌鏞在隨後的新聞發布會上強調，南韓央行已準備好應對經濟不確定性。

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李昌鏞表示：「撇開我個人不談，當我們觀察未來 3 個月的政策路徑時，所有 6 位委員會成員都對降息持開放態度」。

本次會議的焦點很大程度上集中在川普政府引發的全球貿易衝擊上。李昌鏞表示，「經濟增長的下行風險已顯著擴大」，並指出「鑑於美國關稅政策的強度以及主要國家的反應在短期內迅速變化，我們認為未來增長路徑的不確定性非常大，甚至難以設定基本情景」。

南韓央行的會議召開之際，國聯準會主席鮑爾周三發言讓投資者感到失望。他並未像市場預期的那樣迅速採取行動，以緩解投資者的擔憂。與此同時，加拿大央行周三在美國關稅帶來的不確定性中，維持其政策利率不變。

Kyobo Securities 分析師 Paik Yoon-min 表示：「鑑於總裁提到了 6 位委員會成員對政策利率的看法，南韓央行很可能在 5 月降息。」他還預計，「到今年年底，政策利率可能達到 2.25%，但如果年增長率確實跌破 1%，則可能進一步下降」。

分析師們此前已經押注，由於美國關稅政策的轉變加劇了人們對全球經濟衰退的擔憂，並可能嚴重限制這個亞洲第四大經濟體的出口，基準利率將在今年第三季末降至 2.25%。自上次始於 10 月的降息周期以來，南韓央行已降息 3 次。

南韓財政部長崔相穆周二警告稱，關稅將帶來顯著的經濟下行風險，並表示政府將嘗試在與美國的談判中推遲實施報復性關稅。在廣泛的美國貿易行動中，包括南韓在內的多個國家都被徵收了 25% 的報復性關稅，但川普此後將這些關稅暫停了 3 個月。