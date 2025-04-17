南韓央行暗示5月降息 應對川普關稅政策帶來的經濟風險
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-17 14:50
南韓中央銀行周四 (17 日) 發出信號，表示將在 5 月降息，並為進一步放鬆貨幣政策敞開大門，以應對美國總統川普全面關稅政策對經濟造成的「顯著」風險。
在當日稍早舉行的貨幣政策委員會會議上，南韓央行 7 人委員會維持基準利率在 2.75% 不變，符合市場預期。然而，總裁李昌鏞在隨後的新聞發布會上強調，南韓央行已準備好應對經濟不確定性。
李昌鏞表示：「撇開我個人不談，當我們觀察未來 3 個月的政策路徑時，所有 6 位委員會成員都對降息持開放態度」。
本次會議的焦點很大程度上集中在川普政府引發的全球貿易衝擊上。李昌鏞表示，「經濟增長的下行風險已顯著擴大」，並指出「鑑於美國關稅政策的強度以及主要國家的反應在短期內迅速變化，我們認為未來增長路徑的不確定性非常大，甚至難以設定基本情景」。
南韓央行的會議召開之際，國聯準會主席鮑爾周三發言讓投資者感到失望。他並未像市場預期的那樣迅速採取行動，以緩解投資者的擔憂。與此同時，加拿大央行周三在美國關稅帶來的不確定性中，維持其政策利率不變。
Kyobo Securities 分析師 Paik Yoon-min 表示：「鑑於總裁提到了 6 位委員會成員對政策利率的看法，南韓央行很可能在 5 月降息。」他還預計，「到今年年底，政策利率可能達到 2.25%，但如果年增長率確實跌破 1%，則可能進一步下降」。
分析師們此前已經押注，由於美國關稅政策的轉變加劇了人們對全球經濟衰退的擔憂，並可能嚴重限制這個亞洲第四大經濟體的出口，基準利率將在今年第三季末降至 2.25%。自上次始於 10 月的降息周期以來，南韓央行已降息 3 次。
南韓財政部長崔相穆周二警告稱，關稅將帶來顯著的經濟下行風險，並表示政府將嘗試在與美國的談判中推遲實施報復性關稅。在廣泛的美國貿易行動中，包括南韓在內的多個國家都被徵收了 25% 的報復性關稅，但川普此後將這些關稅暫停了 3 個月。
這一喘息之機為韓元帶來了一些緩解。4 月 9 日，韓元兌美元匯率跌至 16 年來的最低點，上一次出現這種水平是在全球金融危機期間市場和決策者們苦苦掙扎之時。
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