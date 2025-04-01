輝達「中國特供版」晶片H20可能不生產了 市場加價求租 庫存告急
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-01 14:00
「看四、五月份有沒有禁令，有禁令可能 H20 就不生產了。」一位輝達（Nvidia）(NVDA-US) 渠道商說。
據《財聯社》周二（1 日）報導，一份新華三 3 月 25 日向客戶發出的通知顯示，「H20 國際供應鏈面臨較大不確定性，我司當前庫存已臨近告罄，預計將於 4 月中旬到貨一批次。」
根據上述通知，出現上述情況，主要是受近期全球地緣政治局勢持續緊張影響，4 月 20 日後供貨計畫待定。
接近新華三產業鏈人士證實了 H20「一卡難求」，「缺的主要是 141GB H20，但因為 141GB 不多，96GB 也被市場掃光了。3 月份基本上沒什麼貨，4 月估計也不會有貨，有的話大概也不多，可能 5 月才會供應，但一切還要取決於是否有禁令。」
在快速變化的算力市場，H20 這款中國特供晶片的命運走向始終受關注，去年以來其遭停售的傳聞不斷，去年 9 月還有經銷商稱已無法下單。
多位產業鏈人士透露，因 H20 短缺，3 月出現需求方加價搶租的現象。實際上，前述變化在 2 月就已有端倪：算力資源訊息共享平台稱 H20 咨詢量為年前 3 倍，8 卡 H20 機器價格較年前漲價人民幣（下同）10 萬，甚至有從業者預計「價格應該不會下來了」。
一位參與智算中心項目對接的從業者說，網路大廠佔據算力需求市場的最大體量。
幾位受訪者均表示，需求主要集中於 H20，性價比較高的 4090 亦受青睞。
「除了比較火的 H20 漲價，H 系列整體比較穩；4090 一直在漲價，從年前的一萬八左右漲到兩萬二三了。其他的卡價格應該見底了，估計接下來一兩個月可能會反彈上來。」前述產業鏈人士稱。
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