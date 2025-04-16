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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.92元下修至0.9元，其中最高估值0.96元，最低估值0.85元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.96(0.96)1.081.160.97
最低值0.85(0.85)0.920.960.97
平均值0.9(0.91)0.991.050.97
中位數0.9(0.92)0.981.030.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值13.67億14.41億15.08億
最低值13.20億13.81億11.28億
平均值13.43億14.08億14.29億
中位數13.38億14.05億14.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.410.901.171.011.11
營業收入10.53億11.52億12.18億12.45億12.85億

詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRX

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