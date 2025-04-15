search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為133.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.23元下修至4.87元，其中最高估值8.48元，最低估值2.9元，預估目標價為133.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.48(8.48)17.1317.4417.44
最低值2.9(2.9)7.438.1214.35
平均值5.06(5.14)11.112.2115.9
中位數4.87(5.23)10.5512.4415.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,668.03億1,512.97億1,465.37億
最低值1,066.56億1,049.47億1,274.69億
平均值1,349.80億1,317.95億1,351.25億
中位數1,335.43億1,290.75億1,294.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.062.9723.2715.484.99
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

相關行情

台股首頁我要存股
菲利浦6698.160.35%

延伸閱讀


Empty