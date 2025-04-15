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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團BRX-US的目標價調降至30元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)提出目標價估值：中位數由31.25元下修至30元，調降幅度4%。其中最高估值35元，最低估值26元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予布里克斯摩爾房地產集團評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀0位。

布里克斯摩爾房地產集團今(15日)收盤價為25.15元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲6.79%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BRX市場預估目標價

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布里克斯摩爾房地產集團25.03-0.04%

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