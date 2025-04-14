〈房產〉內政部：Q4全台平均房價跌到33.86萬季跌6.6% 這一都跌價逾1成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-14 10:06

‌



台灣央行於去年第三季祭出史上最嚴的第七波房市信用管制，再搭配強化金檢，導致房市，依據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，去年第四季全台平均房價降至每坪 33.86 萬元，較前一季的每坪 36.27 萬元下滑 6.6%，其中又以高雄與台南跌幅最顯著。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，目前房市面臨多重利空壓力，包括：金龍風暴、川普關稅戰、兩岸地緣政治風險等等，若短期內沒有實質性利多題材挹注，今年房市恐難脫低迷格局，甚至不排除價格繼續下修的可能性。

‌



觀察六都的房價表現，皆出現不同程度的下跌，其中又以高雄與台南跌幅最顯著，分別較上一季減少 10.4% 與 7.1%。對此，莊思敏表示，南二都可謂近年科技題材炒作下的「重災區」，區域房價提前反映未來發展利多，但相關建設其實尚未完全到位，加上當地民眾所得增幅遠遠追不上房價漲勢，導致市場支撐力道不足。隨著投資客大舉退場，市場回歸自住買盤主導，部分屋主為避免後市進一步走跌，紛紛選擇主動調降售價、加速出脫，進而使得第四季房價出現明顯下修。

六都之中，雙北地區的房價跌幅相對輕，展現了一定的抗跌韌性。對此，莊思敏指出，在房市風雨飄搖之際，精華區的確更能展現抗跌保值的優勢，雙北地區房價身處全台天花板，投資買盤比例相對偏低，再加上區域內擁有豐富多元的就業機會與穩定的居住需求，撐住市場基本面，因此即使景氣回落，雙北地區仍能展現出較強的抗壓力道。

莊思敏指出，對於有自住需求的購屋民眾來說，現在反而是難得的議價良機，相較於多頭時期的賣方市場，屋主態度強勢，議價空間有限；如今在各種利空壓力下，不少屋主的心態也開始放軟，在議價方面更有彈性，購屋民眾只要多看多比較，相信不難以合理的價格買到心儀的物件。