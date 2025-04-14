〈房產〉因應房屋稅2.0 效應 全台首季設籍戶數暴增22.73萬戶

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-14 12:45

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根據內政部最新戶籍登記資料，今年 3 月全台設籍戶數達 12.73 萬戶，再度創新 2 月創下的新增 7.9 萬戶，單季新增戶數達數 22.73 萬戶，截至 3 月底的全台設籍戶數共約 971.48 萬戶，創史上新高，年增 4.8%，但戶數激增的同時，國內人口呈現下滑趨勢，因此全台的每戶平均人口數，反而來到史上新低的 2.41 人，年減約 4.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，3 月設籍戶數暴增，囤房稅 2.0 可說是關鍵所在。囤房稅 2.0 要求自用住宅需有本人、配偶或直系親屬實際設籍，才能享有 1.2% 的自住優惠稅率，否則將以為非自用住家 2% 起跳的稅率課稅。而民眾若想在今年 5 月開徵的房屋稅適用自用優惠稅率，就必須在 3 月 24 號以前完成設籍，也因此今年 3 月份不少多屋家庭都「開枝散葉」，配偶、孩子獨立戶口，將戶籍遷到原本未設籍的住宅，導致設籍戶數激增、每戶平均人口下降的現象。

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張旭嵐並指出，由於房屋稅的稅基，受屋齡新舊、地段優劣、樓層高低等因素影響，因此民眾若想以設籍自住的方式來節稅，通常會以屋齡低、地段佳的新大樓為優先，也因此近期不少新案大量交屋的重劃區，便成為設籍戶數激增的主要區域。

同時，進一步觀察六都的設籍戶數及每戶平均人口數變化，所有都會都呈現戶數增加、每戶平均人口數下滑的態勢，其中台中戶數年增 7.3% 為六都增幅冠軍；每戶平均人口數年減 6.2%，縮減同樣是六都之最。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中市的重劃區開發殷切，包括七期、北屯機廠、十四期、台中港特定區等地的推案量都相當大，也因此近年完工交屋的新房子也特別多。從 2022 開始，台中核發使照的住宅宅數已連續三年居全國之冠，也讓台中市新屋完工後的設籍潮比其他都會更踴躍，加上近年在台中落戶的民眾，以周邊縣市到台中發展的單身就業族及小資家庭居多，家戶人口相對精簡，使台中的每戶平均人口數比起以往有更鮮明的稀釋幅度。