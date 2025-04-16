〈房產〉房價壓力大 北市老宅交易量占比10年間從31.9%走揚到54.7%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-16 11:59

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台北市因開發早，大齡宅眾多，也連帶造成台北市各屋齡住宅的交易占比出現明顯變化。房仲業者比較 2015 年至 2024 年的 10 年間，台北市屋齡超過 30 年的住宅交易量在十年間從 3278 件增加至 6294 件，增幅高達 92%，交易占比也從 31.9% 擴大至 54.7%，成為當前台北市房市交易的主流類型。

另一值得關注的是，在 2015 年台北市的住宅交易主力為屋齡 10 年內的住宅，交易占比高達 41%，是當時的住宅交易主力。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雖然台北市開發相當早，但在 2005-2015 年期間，台北市仍有相當程度的素地進行開發，新屋供給量大。如南港重陽重劃區位於開發初期，內湖區、信義區也有許多土地供給，建商推案積極。因此 2015 年時，屋齡 10 年以下的住宅交易量較高。

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但隨著台北市逐漸開發完全，素地日趨稀缺，再加上住宅持續老化、以及新建案房價不斷攀高的情況下，到 2025 年，台北市住宅交易主力的屋齡帶已是屋齡 30 年以上，占比甚至超越半數。反之，屋齡 10 年以下的住宅交易占比於 2025 年時，已從 41% 降到 17.5%。

陳金萍進一步分析，近年來全台房價上漲明顯，作為房價最高的台北市，許多建案單價更是不斷攀上新高。為了讓民眾負擔得起，許多建商紛紛推出小坪數而高單價的住宅，也促使許多民眾轉而鎖定價格和坪數更加實惠的老宅。

陳金萍表示，在永慶房產集團 2025 第二季房產趨勢前瞻報告中，當民眾被問到是否會考慮購置屋齡 30 年以上的無電梯集合住宅，雙北地區有意願購置的民眾占比均在 3 成以上，是七都中占比最高者。顯示在雙北市因高房價、新屋物件稀缺的影響下，部分民眾仍會考慮購置屋齡超過 30 年以上的住宅。

當進一步詢問民眾最在意老屋的何項住宅問題時，超過 6 成消費者最在意老屋建物結構安全和耐震能力，關於水電管線老化和漏水問題，也有超過 4 成民眾相當關心。陳金萍指出，網路民調的結果顯示，由於台灣位處地震帶，民眾對於住宅的結構和耐震能力相當重視。