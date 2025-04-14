鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為12.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:16
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.35元下修至-0.36元，其中最高估值-0.16元，最低估值-0.55元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.16(-0.16)
|0.01
|0.2
|0.42
|最低值
|-0.55(-0.55)
|-0.47
|-0.35
|-0.31
|平均值
|-0.35(-0.34)
|-0.22
|-0.01
|0.09
|中位數
|-0.36(-0.35)
|-0.23
|0.04
|0.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|63.46億
|74.14億
|80.69億
|87.14億
|最低值
|57.26億
|60.40億
|68.63億
|74.40億
|平均值
|60.33億
|67.64億
|75.85億
|82.77億
|中位數
|60.63億
|68.14億
|76.18億
|83.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.65
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|-0.42
|營業收入
|25.07億
|41.17億
|46.02億
|46.06億
|53.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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