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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:16


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.35元下修至-0.36元，其中最高估值-0.16元，最低估值-0.55元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.16(-0.16)0.010.20.42
最低值-0.55(-0.55)-0.47-0.35-0.31
平均值-0.35(-0.34)-0.22-0.010.09
中位數-0.36(-0.35)-0.230.040.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值63.46億74.14億80.69億87.14億
最低值57.26億60.40億68.63億74.40億
平均值60.33億67.64億75.85億82.77億
中位數60.63億68.14億76.18億83.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.65-0.31-0.89-0.82-0.42
營業收入25.07億41.17億46.02億46.06億53.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNAP

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