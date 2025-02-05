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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.32元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.28元下修至-0.32元，其中最高估值-0.14元，最低估值-0.45元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.14(-0.14)0.020.20.42
最低值-0.45(-0.45)-0.36-0.130.01
平均值-0.31(-0.29)-0.150.060.23
中位數-0.32(-0.28)-0.140.080.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值62.85億72.02億80.61億87.14億
最低值58.68億65.29億73.48億80.16億
平均值60.85億68.58億77.44億84.59億
中位數60.94億68.59億77.30億84.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.65-0.31-0.89-0.82
營業收入25.07億41.17億46.02億46.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNAP

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