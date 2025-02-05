鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.32元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.28元下修至-0.32元，其中最高估值-0.14元，最低估值-0.45元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.14(-0.14)
|0.02
|0.2
|0.42
|最低值
|-0.45(-0.45)
|-0.36
|-0.13
|0.01
|平均值
|-0.31(-0.29)
|-0.15
|0.06
|0.23
|中位數
|-0.32(-0.28)
|-0.14
|0.08
|0.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.85億
|72.02億
|80.61億
|87.14億
|最低值
|58.68億
|65.29億
|73.48億
|80.16億
|平均值
|60.85億
|68.58億
|77.44億
|84.59億
|中位數
|60.94億
|68.59億
|77.30億
|84.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.65
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|營業收入
|25.07億
|41.17億
|46.02億
|46.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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