跌破50日MA後 Reddit持續走跌 為何分析師仍喊加碼？

鉅亨網編譯許家華 2025-02-22 07:33

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Reddit 股價周五 (21 日) 持續走跌，但 Piper Sandler 對該線上社群平台仍保持樂觀。

儘管近來有許多因素對該股造成壓力，但分析師 Thomas Champion 仍將其股票目標價自 210 美元上調至 220 美元，同時維持「加碼」評級。

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Reddit 本月 12 日公布，第四季每日活躍獨立訪客人數增加程度低於華爾街預期。執行長 Steven Huffman 在財報電話會議上表示，第四季末，公司經歷了「Google 搜尋因定期演算法變化而引發的一些波動」。

Champion 寫道，雖然數據確實顯示 12 月推播訊息的受眾人數下降，但「1 月有所回升」。

無獨有偶，在 FactSet 調查的 24 位分析師中，有 15 位表示該股值得「買進」，8 人主張「持有」，但有 1 個「賣出」評級。分析師對該股的平均目標價為 209.57 美元，意味當前股價仍有近 26% 漲幅。

然而，投資者仍然持懷疑態度。

Reddit (RDDT-US) 周五大跌 9.04 美元或 5.15%，收每股 166.40 美元，較 2 月 7 日的歷史收盤高點 225.23 美元下跌了 26%，本周跌逾 17%。

Reddit 股價周四跌破 50 日移動均線後面臨越來越大的壓力，周五持續在低於 50 日移動均線約 20 美元的水準交易。50 日移動均線是關鍵水準，若股票交易價低於該水準對投資者來說是「股價下跌趨勢將持續」的訊號。