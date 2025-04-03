鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司SNAP-US的目標價調降至12元，幅度約7.69%
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 20:15
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Snap公司(SNAP-US)提出目標價估值：中位數由13元下修至12元，調降幅度7.69%。其中最高估值16元，最低估值9元。
綜合評級 - 共有45位分析師給予Snap公司評價：積極樂觀10位、保持中立32位、保守悲觀3位。
Snap公司今(3日)收盤價為8.88元。近5日股價下跌7.69%，標普指數下跌0.72%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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