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超微蘇姿丰旋風來台演講 明晚將宴請供應鏈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-14 15:42

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AMD示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

超微 (AMD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰旋風來台，將於明 (15) 日早上在台大錢思亮紀念講堂舉行椰林講座創智系列演講，題目為 AMD 轉型為 AI 領袖之路，同日晚間也將於文華東方宴請客戶與供應鏈夥伴，強化上下游聯繫。

超微近期積極搶攻 AI 伺服器市場，MI325X 已在去年第四季進入量產，MI350 系列產品也將在今年中開始出貨，明年也還會有 MI400 系列產品。


另外，超微去年 8 月以 49 億美元收購美商 ZT Systems，藉此強化 AI 晶片與相關硬體組合，並預計在收購完成後，出售 ZT Systems 的製造業務，僅保留系統設計業務，也可避免與客戶競爭，預料此次來台相關議題也會成為關注焦點。

外媒也曾報導，包括仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 和緯創 (3231-TW) 等台廠，均有意收購超微旗下的 ZT Systems，該公司資產估值約為 30 億美元至 40 億美元，年營收約 100 億美元。

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AMDZT出售來台演講台大

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