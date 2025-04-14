超微蘇姿丰旋風來台演講 明晚將宴請供應鏈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-14 15:42

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超微 (AMD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰旋風來台，將於明 (15) 日早上在台大錢思亮紀念講堂舉行椰林講座創智系列演講，題目為 AMD 轉型為 AI 領袖之路，同日晚間也將於文華東方宴請客戶與供應鏈夥伴，強化上下游聯繫。

超微近期積極搶攻 AI 伺服器市場，MI325X 已在去年第四季進入量產，MI350 系列產品也將在今年中開始出貨，明年也還會有 MI400 系列產品。

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另外，超微去年 8 月以 49 億美元收購美商 ZT Systems，藉此強化 AI 晶片與相關硬體組合，並預計在收購完成後，出售 ZT Systems 的製造業務，僅保留系統設計業務，也可避免與客戶競爭，預料此次來台相關議題也會成為關注焦點。