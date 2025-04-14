怕批評川普！小摩知名分析師塗黑研究報告為哪樁？關稅政策堪比法國大革命？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-14 17:50

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摩根大通 (JPM-US) 策略師岑博智 (Michael Cembalast) 近日在一份引發熱議的報告中，以罕見方式揭露華爾街對川普政府政策風險的深度擔憂。這位被摩根大通執行長戴蒙譽為「公司最偉大思想家之一」的分析師，在探討關稅政策對企業影響時，主動塗黑報告關鍵段落，並借用川普本人的宣傳語命名文件，引發外界對其隱去內容的種種猜測。

中國《財通社》報導，在這份名為《Redacted: Straight Talk from the CEO front lines on Liberation Day》的報告中，岑博智首先指出，川普實施的關稅政策正對企業信心造成「大錘式、蠻力式」衝擊。

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儘管未透露具體數據，但岑博智引述內部估算數據指出，關稅對企業信心的打擊相當於企業所得稅率翻倍，更引人注目的是他在報告中嵌入川普今年曾說過的話「會有些許騷動，但我們能應付」，以及財長貝森特去年所說的「關稅之槍將始終上膛但很少開火」。

透過比較分析，他揭示了關稅衝突升級的潛在路徑 ‧ 即美國貿易夥伴若無法滿足白宮要求，全球可能陷入「傷敵一千自損八百」的關稅戰，他也特別提到德國近期承諾增加國防開支的舉動，暗示某些國家正試圖透過政策妥協來緩和緊張局勢，但報告也坦言，目前難以判斷雙方賽局的最終結局。

在塗黑處理的部分，報告揭露了更敏感的政治經濟關聯，文中特詳列川普政府對特定企業的針對性措施，包括吊銷媒體執照的威脅、對疫苗研發資金的削減、以及對涉嫌「倫理失範」企業的聯邦合約審查，尤其值得注意的是，報告中提到某市值超千億的科技公司因監管壓力瀕臨關閉，而另一家巨頭則因稅務爭議面臨刑事起訴的風險。

移民政策引發的勞動危機也在報告中佔有重要篇幅。數據顯示，美國建築業 20% 的工人和農業 42% 的勞動力為無證移民，住房短缺與農產品成本飆升已對實體經濟造成連鎖反應。

休士頓建築業協會警告說：「那些認為國家能在沒有非法移民的情況下繁榮的人，根本不了解現實」。

川普政府在醫療領域的政策調整同樣引發擔憂。美國食藥署 (FDA) 高層人事地震導致藥物審批流程陷入停滯，疾管中心 (CDC) 預算削減直接影響傳染病監控能力。報告特別指出，前總統甘迺迪家族成員推動的疫苗陰謀論研究，造成公共衛生體系的信任危機。

外交政策方面，川普政府與北約盟友的領土爭端正持續發酵。儘管副總統范斯宣稱「無需動武」，但 85% 歐洲民眾的反對聲浪使局勢愈發微妙。同時，白宮以「能源補貼」為由發起的貿易攻勢，被批評為對雙邊貿易逆差基本原則的無知。

資本市場對此反應敏感，生醫類股因政策不確定性遭遇拋售潮。分析師指出，儘管科技業傳統上享有關稅豁免，但近期政策導致企業估值劇烈波動。更嚴峻的是，全球併購活動較去年同期下降 20%，TMT 領域交易量更驟減 40%，大型跨國交易因政策風險頻遭擱置。

面對複雜的政治經濟環境，岑博智在報告中呼籲建立新的風險評估架構。他特別強調，目前政策組合產生的「政策不確定性溢價」已相當於額外徵收 75 個基點的資本成本。這種系統性風險傳導機制，正重塑全球供應鏈佈局與企業投資決策邏輯。

報告最後拿當前美國政策環境與法國大革命時期相比，並點出有些特徵具有令人不安的相似性。

《財通社》認為，這種大膽的歷史類比，與其說是學術探討，不如視為對決策者的尖銳提醒。在充滿不確定性的時代，政策制定需要超越短期利益考量，重建基於規則的國際秩序。