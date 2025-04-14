每秒處理5700個包裹！陸快遞業務量突破500億件 「閃電戰」策略助力國民經濟循環

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-14 09:40

‌



中國國家郵政局最新監測數據顯示，截至上周五 (11 日)，中國今年快遞業務量突破 500 億件大關，較 2024 年提早 18 天達成這一里程碑，這意味著中國日均快遞處理量超過 5 億件，相當於每秒鐘有 5700 餘件包裹在全國物流網中流動，人均收件量達到 35 件。

中國國家郵政局相關負責人表示，上述數據不僅折射出快遞產業的發展韌性，更反映出消費市場的強勁復甦態勢。「小包裹跑出加速度的背後，是物流網絡與政策紅利的雙重驅動。」

‌



根據負責人介紹，今年以來，隨著促消費政策持續顯效，中國消費市場呈現平穩增長態勢，直接帶動快遞業務規模擴增。數據顯示，今年首季中國農產品快遞出貨量突破 70 萬件，雲南保山的中通快遞透過「地頭設點、區域包片、駐廠攬收﹞的綜合服務鏈，使當地小粒咖啡 48 小時內即可送達北上廣等一線城市。這種「田間到雲端」的高效流轉，正是郵政快遞業完善縣鄉村三級物流網絡的生動寫照。

菜鳥供應鏈相關負責人說：「從送新機到收舊貨，全程只需 1 小時。」該公司在全中國設置的 60 餘個廢舊家電貨倉涵蓋 2800 多個區縣，自主研發的物流管理系統可即時追蹤 1.2 萬種零件流向。這種將送新、拆舊、安裝、回收融為一體的逆向物流模式，使家電回收效率提升 40%，有效避免二手家電非法流通。

中國快遞物流的提質增效正深度融入生產消費全鏈條。在廣東佛山，某衛浴企業透過「快遞 + 智慧製造」模式，將馬桶蓋模具的配送時效從 72 小時壓縮至 18 小時，在四川涼山，郵政 EMS 開通的「懸崖村特色農產品專遞」，使懸崖蜂蜜的損耗率從 15% 降至 3%。

根據中國國家郵政局發展研究中心計算，每萬人民幣快遞業務量可帶動社會消費品零售額成長約 1.2 萬人民幣，物流網絡的毛細血管作用日益凸顯。

面對消費升級新趨勢，中國快遞企業加速佈局服務創新。順豐快遞推出的「極速退款」服務，將生鮮退貨時效縮短至 4 小時，京東物流研發的智能分揀系統，使鄉鎮包裹分揀準確率達 99.98%，中通快遞在東南亞建設的海外倉，已實現跨境商品「次日達」。這些創新措施不僅提升了使用者體驗，也推動產業鏈供應鏈的智慧轉型。

中國國家郵政局相關負責人說：「快遞業已成為暢通國民經濟循環的重要力量。」

隨著「快遞進村」與「快遞出海」等工程的深入推進，行業正從規模擴張向高質量發展轉變。數據顯示，農村地區快遞服務覆蓋率已達 98%，跨境電商出口包裹量年增 67%，這些數據背後是 14 億消費者與全球市場的深度連結。