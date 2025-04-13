台積電加速美國布局 三期後接棒興建先進封裝廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-13 12:53

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業界指出，為因應潛在的貿易風險與美國政策調整，台積電正全面加速亞利桑那州廠區建設進度，第二期晶圓廠正進行無塵室 (CR) 與機電工程建置，並預計在 2026 年底前試產，第三期也預計在今年中動土，目標在 2027 年開始試產，象徵台積電在建廠經驗越趨豐富下，建廠速度已明顯提升。

台積電過往建廠策略普遍為三座晶圓廠搭配一座先進封裝廠，在建完三期晶圓廠後，下一步將緊接啟動先進封裝廠興建計畫，並預計導入 CoWoS 技術，屆時也將為設備業者注入營運活水。

針對設備輸美關稅議題，業界認為，目前半導體設備已被美國海關與邊境保護局 (CBP) 納入豁免名單，不過仍需觀察川普周一公布的半導體關稅相關資訊，同時也做好因應對策。