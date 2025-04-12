關稅戰略煙霧彈？美海關證實報關系統故障10小時

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-12 09:40

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票據交換所、貨運代理公司、美國財政部以及海關，在執行新關稅稅率前暫停下來，全因一場突如其來的「故障」，外界猜測這可能是戰略煙霧彈，亦或是真實的技術問題。

美國海關與邊境保護局 (CBP) 週五上午 8 時 19 分發布「故障」警報，通知用戶系統中存在一個問題，托運人用於豁免貨物入境的代碼失效，受影響的貨運包括現在處於川普政府實施的 90 天關稅暫停期內的國家的所有貿易貨物。

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通常進口商支付運費時，需同時提交放行單和財務文件，不過，為了維持貨物流通，美國海關建議先提交放行單，待問題解決後補交財務文件。

(圖：shutterstock)

美國海關及邊境保衛局稱，使用者「需要盡快在自動商業環境中重新提交符合運輸規定要求的入境摘要，且必須在放行日期後十天內提交」。

美國海關及邊境保護局還表示，「將持續確保收取所有應向美國徵收的關稅收入，並將在適當情況下通過貨物系統訊息服務 (CSMS) 資訊向貿易界提供額外指引。」

這次故障持續了 10 多個小時。美國進口商面臨前所未有的混亂局面，但對投資人來說卻獲得喘息機會。

截至週五收盤，道瓊上漲近 620 點 ，那指漲幅達 2.06%，標普 500 指數升幅為 1.81%，美元疲弱，30 年期美債殖利率下滑，波動性減弱。

儘管川普多次表示對等關稅在 9 日生效並正在徵收，但美國托運人向 CNBC 表示，他們的貨櫃並沒有被徵收更高的關稅，其中一些貨櫃的關稅是在週四才徵收的。

透過解讀多項行政命令、社群媒體貼文和海關警報，一些美國公司和產業團體試圖弄清楚新關稅何時會實施。如今，人們對美國海關處理新政策和徵收關稅收入的能力的質疑，甚至猜測，這可能是戰略煙霧彈。

目前，美國正在與 75 多個國家就關稅協議進行談判，川普表示，這些協議將針對每個國家量身定制。海關入境點的不確定性是企業焦慮加劇的背景下產生的。

專注於國際貿易、外交和國防的 Longview Global 管理董事兼高級政策分析師 Dewardric McNeal 表示，故障確實會發生，但這個時間點很不巧，將引發更多關於海關能否跟上關稅調整節奏的質疑。