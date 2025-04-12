關稅戰略煙霧彈？美海關證實報關系統故障10小時
鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-12 09:40
票據交換所、貨運代理公司、美國財政部以及海關，在執行新關稅稅率前暫停下來，全因一場突如其來的「故障」，外界猜測這可能是戰略煙霧彈，亦或是真實的技術問題。
美國海關與邊境保護局 (CBP) 週五上午 8 時 19 分發布「故障」警報，通知用戶系統中存在一個問題，托運人用於豁免貨物入境的代碼失效，受影響的貨運包括現在處於川普政府實施的 90 天關稅暫停期內的國家的所有貿易貨物。
通常進口商支付運費時，需同時提交放行單和財務文件，不過，為了維持貨物流通，美國海關建議先提交放行單，待問題解決後補交財務文件。
美國海關及邊境保衛局稱，使用者「需要盡快在自動商業環境中重新提交符合運輸規定要求的入境摘要，且必須在放行日期後十天內提交」。
美國海關及邊境保護局還表示，「將持續確保收取所有應向美國徵收的關稅收入，並將在適當情況下通過貨物系統訊息服務 (CSMS) 資訊向貿易界提供額外指引。」
這次故障持續了 10 多個小時。美國進口商面臨前所未有的混亂局面，但對投資人來說卻獲得喘息機會。
截至週五收盤，道瓊上漲近 620 點 ，那指漲幅達 2.06%，標普 500 指數升幅為 1.81%，美元疲弱，30 年期美債殖利率下滑，波動性減弱。
儘管川普多次表示對等關稅在 9 日生效並正在徵收，但美國托運人向 CNBC 表示，他們的貨櫃並沒有被徵收更高的關稅，其中一些貨櫃的關稅是在週四才徵收的。
透過解讀多項行政命令、社群媒體貼文和海關警報，一些美國公司和產業團體試圖弄清楚新關稅何時會實施。如今，人們對美國海關處理新政策和徵收關稅收入的能力的質疑，甚至猜測，這可能是戰略煙霧彈。
目前，美國正在與 75 多個國家就關稅協議進行談判，川普表示，這些協議將針對每個國家量身定制。海關入境點的不確定性是企業焦慮加劇的背景下產生的。
專注於國際貿易、外交和國防的 Longview Global 管理董事兼高級政策分析師 Dewardric McNeal 表示，故障確實會發生，但這個時間點很不巧，將引發更多關於海關能否跟上關稅調整節奏的質疑。
物流公司 Savino Del Bene 的美國銷售副總裁 Jarred Varanelli 表示：「川普貼文中關於關稅何時開始生效的說法以及行政命令中的具體內容存在一些混淆。」「社群媒體上的貼文並非關於暫停和增加關稅的法律。隨著法規的不斷變化，我們都面臨著艱鉅任務」。
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