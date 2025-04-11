鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.99元下修至2.92元，其中最高估值3.55元，最低估值2.21元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.55)
|3.25
|3.27
|2.97
|最低值
|2.21(2.67)
|2.25
|2.54
|2.97
|平均值
|2.91(3.03)
|2.84
|2.93
|2.97
|中位數
|2.92(2.99)
|2.94
|2.9
|2.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|955.81億
|1,034.72億
|1,066.26億
|900.69億
|最低值
|711.10億
|727.10億
|834.11億
|900.69億
|平均值
|867.42億
|892.20億
|927.51億
|900.69億
|中位數
|871.20億
|897.24億
|896.38億
|900.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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