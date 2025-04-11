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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.99元下修至2.92元，其中最高估值3.55元，最低估值2.21元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.55(3.55)3.253.272.97
最低值2.21(2.67)2.252.542.97
平均值2.91(3.03)2.842.932.97
中位數2.92(2.99)2.942.92.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值955.81億1,034.72億1,066.26億900.69億
最低值711.10億727.10億834.11億900.69億
平均值867.42億892.20億927.51億900.69億
中位數871.20億897.24億896.38億900.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR

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