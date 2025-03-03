鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至3.04元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.08元下修至3.04元，其中最高估值3.55元，最低估值2.57元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.66)
|3.28
|3.27
|3.52
|最低值
|2.57(2.57)
|2.7
|2.69
|3.52
|平均值
|3.04(3.09)
|2.98
|3.01
|3.52
|中位數
|3.04(3.08)
|3.04
|3.12
|3.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|971.65億
|1,033.63億
|1,006.28億
|973.10億
|最低值
|784.01億
|804.03億
|859.11億
|973.10億
|平均值
|875.48億
|901.35億
|914.60億
|973.10億
|中位數
|875.81億
|894.18億
|896.78億
|973.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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