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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至3.04元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.08元下修至3.04元，其中最高估值3.55元，最低估值2.57元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.55(3.66)3.283.273.52
最低值2.57(2.57)2.72.693.52
平均值3.04(3.09)2.983.013.52
中位數3.04(3.08)3.043.123.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值971.65億1,033.63億1,006.28億973.10億
最低值784.01億804.03億859.11億973.10億
平均值875.48億901.35億914.60億973.10億
中位數875.81億894.18億896.78億973.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR

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