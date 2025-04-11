鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.71元，預估目標價為32.25元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.71元，其中最高估值4.6元，最低估值3.01元，預估目標價為32.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.6(4.6)
|6.05
|7.37
|6.43
|最低值
|3.01(3.01)
|4.06
|4.23
|6.43
|平均值
|3.77(3.79)
|4.95
|5.68
|6.43
|中位數
|3.71(3.77)
|4.88
|5.59
|6.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|631.78億
|670.78億
|684.53億
|649.89億
|最低值
|593.65億
|608.30億
|615.90億
|649.89億
|平均值
|613.00億
|634.07億
|648.13億
|649.89億
|中位數
|610.79億
|627.68億
|651.52億
|649.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|13.53
|10.21
|1.09
|1.70
|營業收入
|532.70億
|765.71億
|798.44億
|682.75億
|624.41億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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