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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.71元，預估目標價為32.25元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 04:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.71元，其中最高估值4.6元，最低估值3.01元，預估目標價為32.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.6(4.6)6.057.376.43
最低值3.01(3.01)4.064.236.43
平均值3.77(3.79)4.955.686.43
中位數3.71(3.77)4.885.596.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值631.78億670.78億684.53億649.89億
最低值593.65億608.30億615.90億649.89億
平均值613.00億634.07億648.13億649.89億
中位數610.79億627.68億651.52億649.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.6413.5310.211.091.70
營業收入532.70億765.71億798.44億682.75億624.41億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMT

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