鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司BP-US的目標價調降至35.77元，幅度約3.32%
鉅亨網新聞中心 2025-04-12 00:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對BP公司(BP-US)提出目標價估值：中位數由37元下修至35.77元，調降幅度3.32%。其中最高估值50.55元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予BP公司評價：積極樂觀10位、保持中立18位、保守悲觀1位。
BP公司今(12日)收盤價為26.02元。近5日股價下跌3.32%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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