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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至2.16元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.11元上修至2.16元，其中最高估值3.04元，最低估值1.63元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.04(3.04)3.663.313.19
最低值1.63(1.63)2.572.723.12
平均值2.19(2.18)3.063.023.16
中位數2.16(2.11)3.063.043.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值952.35億962.95億1,024.37億1,006.28億
最低值758.53億784.01億804.03億859.11億
平均值886.05億877.04億901.53億921.59億
中位數896.31億877.38億899.67億910.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.213.035.593.83
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR

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