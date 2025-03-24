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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.98元上修至3.04元，其中最高估值3.55元，最低估值2.67元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.55(3.55)3.333.433.62
最低值2.67(2.67)2.452.573.62
平均值3.04(3.04)2.953.013.62
中位數3.04(2.98)3.053.123.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值977.84億1,040.21億1,066.67億1,000.18億
最低值799.60億762.76億834.11億1,000.18億
平均值882.89億904.65億933.89億1,000.18億
中位數871.20億901.41億920.54億1,000.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR

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