鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.98元上修至3.04元，其中最高估值3.55元，最低估值2.67元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.55)
|3.33
|3.43
|3.62
|最低值
|2.67(2.67)
|2.45
|2.57
|3.62
|平均值
|3.04(3.04)
|2.95
|3.01
|3.62
|中位數
|3.04(2.98)
|3.05
|3.12
|3.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|977.84億
|1,040.21億
|1,066.67億
|1,000.18億
|最低值
|799.60億
|762.76億
|834.11億
|1,000.18億
|平均值
|882.89億
|904.65億
|933.89億
|1,000.18億
|中位數
|871.20億
|901.41億
|920.54億
|1,000.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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