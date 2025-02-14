鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.11元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.2元下修至2.11元，其中最高估值3.04元，最低估值1.63元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.04(3.04)
|3.66
|3.31
|3.19
|最低值
|1.63(1.63)
|2.57
|2.72
|3.12
|平均值
|2.18(2.21)
|3.04
|3.03
|3.16
|中位數
|2.11(2.2)
|3.05
|3.04
|3.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|952.35億
|962.95億
|1,024.37億
|1,006.28億
|最低值
|758.53億
|784.01億
|804.03億
|859.11億
|平均值
|882.20億
|877.04億
|901.31億
|921.59億
|中位數
|896.31億
|877.38億
|898.35億
|910.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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