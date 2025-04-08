川普關稅如同霸凌 華爾街警告：美國親手打造經濟核冬

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-08 09:50

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華爾街開始發聲反對川普的關稅政策，他們警告「一個由美國親手打造的經濟核冬」即將出現。

川普宣布新關稅後的短短幾天內，美國經濟前景從穩健成長轉為衰退風險，美股蒸發超過 6 兆美元。同時，美國公債殖利率進一步下跌，美國油價跌破每桶 60 美元；亞洲和歐洲多國股市也慘遭血洗，日韓股一度觸發熔斷。

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「這個週末，華爾街幾乎沒有休息，有很多憤怒、焦慮、沮喪和恐懼。」《紐約時報《報導稱，華爾街的精英們對川普傲慢而混亂地推出關稅，導緻美股兩天內蒸發數萬億美元感到憤怒，對他們突然無法影響總統及其顧問感到沮喪，對接下來可能發生的事情感到恐懼。

銀行家、高層和交易員表示，他們感覺現在像是 2007-2008 年全球金融危機的閃回。 「撇開新冠疫情爆發後殘酷但相對短暫的市場恐慌不談，上週市場下跌的速度，股市在短短兩天內下跌 10%，僅次於 2008 年雷曼兄弟倒閉時出現的拋售浪潮。」

面對市場的巨震，川普表示自己不是故意的，但有時必須吃藥來解決問題。《路透社《評論，川普的「關稅藥」讓全球股市跌入深淵。他沒有表現出放棄全面關稅政策的跡象，稱已經就關稅問題與一些歐洲和亞洲國家領導人進行交談，後者「迫切希望達成協議」。

美國前財政部長薩默斯表示，川普的關稅政策是有史以來給美國經濟造成的「最大自殘傷口」，關稅將導緻美國物價上漲，加劇通貨膨脹，進而降低人們的消費能力，也意味著就業機會的減少。