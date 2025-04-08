美日有望達成關稅協議 日股滿血復活強彈近2000點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-08 08:40

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美日雙方可望達成關稅協議，激勵日本股市周二 (8 日) 大幅反彈，日經 225 指數(NKY) 狂漲近 2000 點，向上觸及 33000 點；日本東證指數 TOPIX(TPX) 也狂飆 6%。

美國總統川普週一與日本首相石破茂通話後，指派兩名內閣成員啟動與日本的雙邊貿易談判。

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，由於日本迅速採取行動，「我預計它將在貿易夥伴中得到優先考慮」。此番話引發外界預期雙方可達成關稅協議。

川普宣布對日本徵收 24% 的對等關稅，此外還將徵收 25% 的汽車關稅，預計此舉將嚴重影響日本的出口。石破在與川普通話後在東京對記者說：「我表達了強烈擔憂，即關稅措施將降低日本企業的投資能力，強烈敦促美國重新考慮其措施，我相信日本能夠克服這類似於國家危機的情況。」

貝森特周一向 Fox Business Network 透露，他尚未收到日本方面的提案，但預期會有很成功的協商，可以降低日本的非關稅貿易壁壘。他還指出，「川普總統將直接參與這些談判。」