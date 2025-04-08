川普放話進一步加徵50%關稅 中國商務部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-08 09:19

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美國總統川普周一（7 日）揚言，若北京不撤回報復計畫，美方將對中國進口產品額外課徵 50% 關稅，中國商務部發言人周二對此表示，中方絕不接受，如果美方一意孤行，中方奉陪到底。

據《財聯社》報導，中國商務部發言人周二說，美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型單邊霸凌做法，中方已經採取的反制措施，是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常國際貿易秩序，完全是正當之舉。

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中國商務部發言人強調，美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯，再次暴露美方訛詐本質，中方對此絕不接受。如果美方一意孤行，中方奉陪到底。

中方重申，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對華經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。