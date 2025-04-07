悲觀之火燎原！高盛僅時隔一周 將美經濟衰退機率調升至45%

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 13:43

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悲觀之火止不住！高盛將美經濟衰退機率調升至 45% 高盛最新報告指出，由於川普的對等關稅力度遠超市場預期，未來 12 個月美國經濟出現衰退的機率升至 45%，高於此前預期的 35%，並將美國 2025 年第四季 GDP 成長預測下調至 0.5%。

報告稱，美國政府關稅政策使全球金融環境急劇收緊、美國消費將受較大衝擊，加上政策不確定性升高，可能會抑制資本支出，影響程度恐超出先前假設，故而將經濟衰退機率從 35% 調高至 45%。

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除了金融條件的緊縮，高盛也指出了另外兩大拖累經濟的因素。首先，海外消費者對美國商品和旅遊的抵制情緒正在升溫。

報告分析顯示，外國赴美旅遊人數在關稅消息後銳減，消費者抵制不僅影響旅遊業，還波及食品、飲料、乘用車和其他消費品出口，預計將在 2025 年對美國 GDP 增長造成額外的 0.1 至 0.2 個百分點的拖累。

其次，政策不確定性已飆升至遠超過上次貿易戰期間的水平。報告強調，目前的政策不確定性波及範圍更廣，影響的美國公司數量遠超以往，且不僅限於關稅，還可能涉及財政和移民等其他政策領域。

報告發出了嚴厲警告：如果白宮確實在 4 月 9 日實施大部分或全部擬議的關稅措施，考慮到後續可能出台的行業性關稅，即使未來和一些國家達成特定的協議，美國的有效關稅稅率也可能最終攀升約 20 個百分點。

高盛 3 月才將美國經濟衰退機率從 20% 調高至 35%，當時指出，美國經濟基本面目前不如前幾年強勁。

不只高盛，華爾街投行近期接連發布警告稱，「關稅風暴」的衝擊或許才剛開始。

摩根大通首席經濟學家 Bruce Kasman 表示，若川普政府宣布對美國貿易夥伴加徵的關稅政策持續實施，「今年美國以及全球經濟陷入衰退的風險機率由原先的 40% 上升至 60%。」他進一步指出，此輪關稅預計帶來的負面影響包括，美國商業信心的下滑，以及全球供應鏈中斷等。