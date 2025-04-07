〈美對等關稅〉企業資本支出趨保守 中信房屋張世宗：商用不動產交易恐萎縮

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-07 11:49

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美國總統川普拋出震撼彈，宣布對台灣實施「對等關稅」政策，課徵 32% 的關稅，台股應聲大跌，中信房屋總經理張世宗今 (7) 日指出，在經濟不確定性升溫下，也衝擊出口產業企業資本支出勢必轉趨保守，商用不動產需求也將首當其衝，短期內交易量能恐明顯萎縮。

張世宗表示，在貿易戰陰霾之下，購屋族態度轉趨保守，市場交易量恐進一步放緩，房價支撐力道面臨考驗，房市可能加速朝「買方市場」傾斜。

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張世宗指出，前段時間由於有股市獲利、AI 題材的帶動，再加上政府打炒房政策「打住不打商」，商用不動產的表現相當亮眼，然而，川普此波關稅政策猶如「一盆冷水」，直接衝擊台灣出口產業，企業獲利能力恐將大幅縮水，也連帶影響企業投資與擴張意願，在貿易戰陰霾下，企業資本支出勢必轉趨保守，商用不動產需求也將首當其衝，短期內交易量能恐明顯萎縮。

住宅市場方面，張世宗指出，繼央行第七波信用管制、強化金檢之後，台灣房市買氣已明顯降溫，如今疊加關稅戰利空，無疑是讓本就趨冷的房市雪上加霜，就連自住型買方也可能因對未來不確定性升高而延後購屋決策，市場交易量恐將進一步下滑，房價支撐力道面臨考驗，房市可能加速朝「買方市場」傾斜。

不過，面對經濟下行風險，央行也不太可能袖手旁觀，不排除將祭出降息或金融寬鬆措施來穩定市場，而且部分置產族群也可能會考慮把資金轉投進不動產市場，以尋求相對穩定的資產配置。

張世宗指出，面對此次貿易戰風暴，政府已表態將與美方展開談判，希望會傳來好消息，也期待政府能提出更多好的對策，以協助中小企業挺過難關，降低整體經濟與房市所受到的衝擊，後續政策動向及國際談判成果，將會是影響市場信心與房市發展的關鍵觀察指標。