〈房產〉北市前十大交易最熱辦公大樓出爐 內湖就占四棟

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-25 12:01

‌



台北辦公市場交易暢旺，前十大熱門交易大樓出爐！信義全球資產公司統計實價登錄，「遠雄商舟」以 54 億元成交量拔得頭籌，奪下 2024 年台北辦公市場交易最火熱辦公大樓；前十名大樓中，內湖區就包辦了四個名次，顯見進駐內科對企業而言具高度吸引力，內科辦公市場購屋動能強勁，企業砸錢買樓不手軟。

信義全球資產公司據實價登錄已揭露之辦公大樓交易額，整理 2024 年十大交易最熱門辦公大樓，前兩名均由辦公預售案拿下。第一名為位於北投的「遠雄商舟」，挾北士科產業發展題材，吸引美商捷寶開發、兆芃國際投資、凌群開發等上市櫃企業布局，去年累計成交金額達 54 億元；第二名是中山區「國家企業廣場」，交易額達 48 億元，其中高樓層戶成交單價每坪 180 萬，刷新去年預售辦公單價最高紀錄。

‌



前十名熱門交易大樓中，有四棟出現在內湖區，顯見市場買方高度關注內科辦公市場。其中「利豐大樓」、「瑞光大樓」為全棟辦公室交易，分別居第四名、第五名，為台達電因應營運擴張需求，一口氣砸 48 億向南山人壽購入兩棟大樓。信義全球資產公司總經理林三智說明，企業走向總部化，全棟總部產品在辦公市場中相當稀缺，只要一有釋出就會吸引買方快速進場評估。

另兩棟內湖交易最熱大樓為「里昂科技中心」、「興富發 T1」。總經理林三智說明，「里昂科技中心」是內科園區內的指標廠辦大樓，瑞光路黃金門牌擁有地段優勢，加上 AI 產業盛行，激發相關供應鏈加緊腳步布局商用不動產，使得內科廠辦市場詢問度持續上升。

而前十名中唯一落在信義區的「中農科技大樓」因緊鄰信義商圈，總經理林三智認為，精華地段不動產保值性佳，加上周邊有台泥台北廠舊址，未來將開發打造成智慧辦公園區，區位潛力看好，是驅動買方積極入手的原因。