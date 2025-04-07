川普談美股崩盤：有時你必須「吃藥」來解決問題！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-07 10:21

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受美國關稅政策影響，過去兩個交易日全球金融市場巨震，美股淪為市場下跌重災區。

美國總統川普周日（6 日）就股市下跌做出最新回應。他將引發市場混亂的關稅政策比作美國經濟的「良藥」，並稱有時候「吃藥」是必須的舉動。他還表示，並非故意製造市場賣壓。

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據《路透社》報導，川普在「空軍 1 號」上表示：「我不希望市場下跌，但有時你必須吃藥來解決問題。」

川普沒有表現出在關稅計畫方面縮手的跡象。「我無法告訴你市場會發生什麼，但我國會變得更強大。」他說。

川普還表示，他已經與歐亞領導人討論了關稅，「他們迫切希望達成協議」。

他聲稱，外國政府不得不支付「大量資金」來取消其稱之為「藥物」的全面關稅。「他們來到談判桌前，想要談判，除非他們每年付給我國很多錢，否則就沒有談判。」他說。

上周三川普在白宮簽署「對等關稅」行政令，宣布美國對貿易夥伴設立 10%「最低基準關稅」，並對某些貿易夥伴徵收更高關稅。其中，10%「最低基準關稅」已於上周六生效。針對一些國家的更高「對等關稅」 將於本周三生效。