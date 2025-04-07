美國科技、金融界人士 被爆組團赴海湖莊園見川普
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-07 08:00
據美國《CNBC》上周六（5 日）報導，一批科技和金融行業知名人士前往美國總統川普位於佛羅里達州的海湖莊園，試圖就其推出的關稅政策與其「討論常識」。
消息人士向美國資深科技記者 Kara Swisher 披露相關消息。Swisher 在社交平台 Threads 發文稱：「他們（為總統）就職典禮捐了幾百萬美元，如今正變成數十億、很快可能是數兆美元的損失。」
Swisher 還說，電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克也是他們的目標之一。
《CNBC》未透露上述知名人士具體身分。科技行業高度依賴中國、印度、台灣等國的製造業、電腦晶片、IT 服務，川普的關稅政策重創科技股。
據《彭博》上周六報導，川普政府上述舉措在全球資本市場引發劇烈震盪。彭博億萬富翁指數顯示，全球 500 位頂級富豪 4 月 3 日單日共計財富縮水 2,080 億美元，寫下 13 年來第四大單日降幅，其中扎克伯格等美國科技富豪損失尤為慘重。
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