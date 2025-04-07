美國科技、金融界人士 被爆組團赴海湖莊園見川普

據美國《CNBC》上周六（5 日）報導，一批科技和金融行業知名人士前往美國總統川普位於佛羅里達州的海湖莊園，試圖就其推出的關稅政策與其「討論常識」。

消息人士向美國資深科技記者 Kara Swisher 披露相關消息。Swisher 在社交平台 Threads 發文稱：「他們（為總統）就職典禮捐了幾百萬美元，如今正變成數十億、很快可能是數兆美元的損失。」