川普關稅風暴 人民日報信心喊話：天塌不下來 隨時推降準降息

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-07 12:30

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美國總統川普宣布「對等關稅」，對中國加徵 34% 關稅，中國官媒《人民日報》周日（6 日）晚釋出最新評論文章，稱「天塌不下來」，中國是超大規模經濟體，具有強大抗壓能力，降準、降息等貨幣政策工具留有充分調整餘地，隨時可推出。

《人民日報》周日晚在網站釋出預計周一刊出的「集中精力辦好自己的事」評論文章，表示此次美國政府對中國加徵 34% 關稅，加上此前加徵的關稅，將嚴重抑制雙邊貿易，短期內不可避免給中國出口帶來負面影響，加大經濟下行壓力。

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不過，《人民日報》提到，中國對美出口佔全部出口的比重已從 2018 年的 19.2% 降至 2024 年的 14.7%，對美出口下降不會對整體經濟造成顛覆性影響。美國內不少產品對中國的依存度較高。當前美國不僅很多消費品離不開中國，很多投資品和中間產品也需要從中國進口，若干品類依存度超過 50%，短期內在國際市場上很難找到替代來源。

與此同時，《人民日報》稱，中國是全球 150 多個國家和地區的主要貿易夥伴，2018 年以來，中國對東盟出口的比率由 12.8% 提升到 16.4%，對共建「一帶一路」國家出口由 38.7% 提升到 47.8%，且保持較快增長勢頭。

《人民日報》信心喊話，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具留有充分調整餘地，隨時可以推出；財政政策方面，政府已明確要加大支出強度、加快支出進度，財政赤字、專項債、特別國債等視情仍有進一步擴張空間。

《人民日報》說，政府將以超常規力度提振國內消費，加快落實既定政策，並適時推出一批儲備政策；以實實在在的政策措施堅決穩住資本市場，穩定市場信心。