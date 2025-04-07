亞股續崩！日韓股一度熔斷 日股狂洩近3千點，金融股下殺17%最慘

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-07 09:40

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川普上週宣布對等關稅，亞洲股市周一 (7 日) 腥風血雨，日經指數開盤重挫超過 2500 點，大阪交易所更一度觸發「熔斷機制」；韓國綜合股價指數開盤同樣大跌近 5%、觸發動熔斷，暫停交易 10 分鐘。

市場擔憂關稅對峙將導致全球經濟急劇放緩，投資者情緒大幅惡化，東京證券交易所主機板（Prime）市場呈現全面下跌趨勢，超過九成的股票下跌。主要藍籌股普遍下挫，Tokyo Electron 一度下跌 13%，豐田汽車一度下跌 7%。

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值得關注的是，日本東證銀行股指數盤中暴跌 17.3%，最新報跌 13.2%。該指數在過去三個交易日累計下跌高達 30%，成為這波股災中重災區，三菱日聯金融下殺 10.67%，瑞穗金融重挫 11.72%，三井住友金融跳水 11.49%。

日股上周失守 34000 點，周一開盤後跌得更兇猛，短短 10 分鐘，就一度重挫 2500 點，由於日經平均指數期貨及東證股價指數（TOPIX）期貨等出現大量賣單，大阪交易所觸發「熔斷機制」，暫時交易 10 分鐘，這項措施旨在提醒投資人面對劇烈波動時「冷靜決策」。

川普公布關稅地圖砲，日韓各被課徵 24% 及 25% 關稅，日股呈現殺盤走勢，市場分析認為，若美國對日本實施 10% 的基準關稅疊加汽車行業 25% 的附加關稅，日本實質 GDP 可能面臨 0.4% 的收縮壓力。

韓股表現相對比較平緩，今早一度重挫近 5%，被迫啟動熔斷機制，隨後明顯有底部收斂的情況。不過韓股在川普宣布前仍 2505 點以上，這波已下跌 6.4%。