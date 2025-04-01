巴菲特將加碼日股？傳波克夏計畫連7年發行日元債

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-01 15:48

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「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏傳出正計劃連續第 7 年發行發行日元債券，加深市場對巴菲特加碼日股的預期。

消息傳出，日本五大商社股價週二 (1 日) 走強，收盤時，三菱商事上漲 1.07%、三井物產上漲 0.93%、伊藤忠商事上漲 1.29%、住友商事上漲 1.13%、丸紅則上漲 0.76%。

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《彭博》引述消息人士報導，波克夏已委任美銀證券與瑞穗證券負責籌備，雖然目前發行時間與規模尚未明朗，但若規模龐大，可能加深市場對股神加碼投資日股的預期。

波克夏自 2019 年以來，每年都會發行日元債，且去年 10 月完成第 9 次日元債發行，籌得 2,818 億日元，規模僅次於 2019 年 9 月的 4,300 億日元。