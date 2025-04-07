中國對美國進口商品加徵34％關稅 港股早盤下殺10% 陸股大跌6%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-07 09:32

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香港股市殺聲震天，周一（7 日）早盤下殺 10%，美國宣布對中國商品加徵 34%「對等關稅」後，中國國務院關稅稅則委員會上周五宣布，對原產於美國的所有進口商品加徵 34% 關稅。

香港恒生指數周一早盤暴跌 10%，恒生科技指數重挫 11.8%。創業板指早盤重摔逾 10%，滬指大跌 6.59%，深成指驟跌 8.28%。

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美國政府上周宣布，對中國徵收 34%「對等關稅」，加上川普先前對中國加徵的 20% 關稅，對中國累計關稅達到 54% 。

中國國務院關稅稅則委員會上周五表示，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自 4 月 10 日 12 時 01 分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵 34% 關稅。

中國商務部發言人說，美方徵收所謂「對等關稅」，嚴重違反世貿組織（WTO）規則，嚴重損害世貿組織成員正當合法權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，是典型單邊霸凌做法，危害全球經貿秩序穩定。中方對此堅決反對。

中國商務部發言人稱，中方始終是國際經貿秩序的堅定捍衛者和多邊貿易體制的堅定支持者，敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。