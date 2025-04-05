因應川普新關稅 任天堂延後Switch 2在美預購

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-05 08:17

‌



任天堂 (Nintendo) 周五 (4 日) 宣布，由於美國總統川普本周宣布對等關稅，備受市場期待的 Nintendo Switch 2 新遊戲主機在美國的預購將先延後，這是美國新關稅出爐後，最先引發的大企業因應措施之一。

任天堂一名代表向 CNBC 說：「為了評估關稅和市場情況變化的潛在影響，將不會從 2025 年 4 月 9 日起接受美國的 Switch 2 預購。任天堂之後會公布預購日期，至於 2025 年 6 月 5 日的開賣日期，則未改變。」

‌



任天堂在本周三 (2 日) 發表 Switch 2，和川普宣布對等關稅是同一天。

在川普的對等關稅政策下，亞洲淪為重災區，而大部分電子公司的生產基點都在亞洲。路透 2019 年曾報導，Nintendo Switch 1 遊戲機在中國和越南生產，越南正面臨 46% 對等關稅，中國更將被課徵 54% 的累計關稅。任天堂尚未透露 Switch 2 的產地。

任天堂也沒有說明是否調漲 Switch 2 的售價，本周稍早公布的美國售價是 450 美元。

連接電子工業協會 (IPC) 周五推估，受到川普新關稅影響，遊戲主機的價格可能大幅調漲 50%。

和一代相比，Nintendo Switch 2 螢幕更大、運行速度更快。Nintendo Switch 1 自 2017 年開賣迄今，全球銷售量已超過 1.5 億台，價格為 300 美元，相比之下，Switch 2 貴上約 50%。Switch 2 可作為手持遊戲機，也可以和電視連接，預定 6 月和新款的瑪利歐賽車遊戲一起上市。