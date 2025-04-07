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不再可靠！川普陰晴難測 德國考慮將1200噸黃金儲備撤回

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-07 10:26

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不再可靠！川普陰晴難測 德國考慮將1200噸黃金儲備撤回。(圖:shutterstock)

由於川普政策難測，德國正考慮撤回存放在美國的黃金儲備，約 1200 噸黃金，價值高達 1130 億歐元

德國的財富是在第二次世界大戰後賺取的，當時因出口激增，導致德國與其他國家的巨額貿易順差，這些盈餘在布雷頓森林體系（Bretton Woods System）下被轉換成黃金，目前官方存量為 3,352 噸，其中約 1,236 噸存在聯準會。


然而，美國新政府把整個歐盟也放進加徵高額關稅的目標名單中，德國開始反思是否調整各方面對美依賴關係。一些參與組成新一屆德國聯邦政府的高層人士呼籲重新評估「黃金存美」安排，理由是擔心美國不再是德國的「可靠夥伴」。

根據德國媒體《畫報》報導，將領導下屆德國政府的保守派基督教民主聯盟（CDU）高層已經討論將黃金從紐約撤出，因為擔心華府不再是可靠的合作夥伴。

德國前政府部長萬德維茨（Marco Wanderwitz）表示，「當然，這個問題又出現了」，他長期主張應制定政策，允許德國官員定期到紐約檢查黃金，或完全撤回黃金。他曾於 2012 年遊說要親自去檢查黃金儲備但被拒絕。

分析師指出，如果德國從美國撤出黃金儲備，意味著聯準會的安全性和可信度遭受質疑，可能引發連鎖反應：隨著地緣政治緊張加劇，會有更多國家撤回存放在美國的黃金儲備。

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川普關稅黃金黃金儲備

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