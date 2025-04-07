不再可靠！川普陰晴難測 德國考慮將1200噸黃金儲備撤回

德國的財富是在第二次世界大戰後賺取的，當時因出口激增，導致德國與其他國家的巨額貿易順差，這些盈餘在布雷頓森林體系（Bretton Woods System）下被轉換成黃金，目前官方存量為 3,352 噸，其中約 1,236 噸存在聯準會。