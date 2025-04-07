〈美對等關稅〉高盛評大宗商品市場：油價承壓 黃金具安全邊際 銅價恐崩至9千美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-07 08:50

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華爾街投行高盛集團 (GS-US) 近日在一篇名為《Commodity Comment: Reciprocal Tariffs: Oil Pressure, Gold Support》的研究報告中指出，美國推行的對等關稅政策對大宗商品市場產生雙重衝擊，除直接影響特定工業金屬，還透過抑制全球經濟成長形成間接壓力。

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在能源領域，高盛將今年底的布蘭特原油價格預期從每桶 71 美元下調至 66 美元，西德州原油價格預期則從 67 美元降至 62 美元，並取消先前設定的價格區間預測。這一調整主要有兩大原因，一是全球經濟成長預期惡化削弱能源需求，其次是石油輸出國組織 (OPEC) 宣布下月原油供應增幅超出預期，加劇市場供過於求擔憂。

至於工業用金屬領域，高盛直指美國對鋼鋁關稅的延續及可能的銅關稅擴圍，直接影響相關產業鏈成本結構。儘管目前關稅政策未根本改變供需格局，但全球經濟成長放緩的間接衝擊正加劇市場擔憂。若貿易摩擦進一步升級引發報復性關稅，今年第二季銅價恐短暫跌破每噸 9000 美元大關。長期來看，全球經濟成長下滑與銅需求疲軟恐延後市場短缺預期的實現，而高盛先前預測今年底銅價上看 10250 美元目標價則面臨下行壓力。

貴金屬市場方面，國際金價在關稅政策公佈後自歷史高點回落，但高盛認為這恰為投資者提供入場機會，主要因為新興市場央行持續增持儲備資產、聯準會 (Fed) 降息周期下 ETF 持倉需求攀升，以及投機多頭部位可能出現的獲利了結潮。高盛仍維持金價在年底上看每盎司 3300 美元的目標價，風險報酬溢價仍偏向上行空間。

綜合多重因素，高盛建議投資人採取差異化配置策略。能源領域上，高盛呼籲投資人警惕短期下行風險，並建議投資人及生產商採取避險措施應對潛在價格波動，煉油業者則需防範利潤縮水風險。

工業金屬方面，高盛建議應關注結構性對沖機會，貴金屬則可掌握避險情緒升溫帶來的中長期配置機會。