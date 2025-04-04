傳Meta新AI模型Llama 4將於本月發布 但可能再延後

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-04 23:30

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根據美媒《The Information》周五 (4 日) 援引知情人是消息報導，Meta Platforms(META-US)計劃於本月發布其最新的語言模型 Llama 4，儘管該模型已經至少兩次推遲。這是 Meta 為在人工智慧 (AI) 競賽中爭奪領先地位所作的努力之一，但報導指出，Meta 可能會再次推遲 Llama 4 的發布。

隨著 OpenAI 的 ChatGPT 大獲成功，改變了科技領域的格局並推動機器學習的投資，全球大型科技公司在 AI 基礎設施上積極投入。儘管如此，Llama 4 的開發並不一帆風順。報導指出，Llama 4 在開發過程中未能達到 Meta 的技術基準，特別是在推理和數學任務上表現不佳。

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此外，Meta 也擔心 Llama 4 在進行類人語音對話方面的能力不及 OpenAI 的模型，這也是推遲的原因之一。該報導提到，Meta 正積極考慮如何提升 Llama 4 的能力，以便在 AI 競爭中不落人後。

在投資人的壓力下，Meta 計劃今年投入高達 650 億美元擴展其 AI 基礎設施，這一舉措也是為了讓大型科技公司能夠顯示其投資回報。而來自中國科技公司 DeepSeek 的低成本 AI 模型的崛起，也挑戰了「開發最佳 AI 模型必須花費數十億美元」的觀念。

報導稱，Llama 4 將會借鑑中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 的一些技術，至少有一個版本預估會採用「專家混合」(Mixture of Experts)技術，這是一種讓模型的不同部分專注於特定任務的機器學習方法，從而使這些部分在特定領域內成為專家。