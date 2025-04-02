幣圈跨境支付更多「元」！關稅風暴引資流向日元避險 與美元、歐元並肩成3大穩幣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-02 20:08

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4/2 白宮將公布的新關稅政策讓全球市場震盪，資金湧入日元避險，也帶動日元升值，今年以來日元兌美元已上漲約 4%。隨著數位經濟持續發展，擴大全球首款受監管的日元穩定幣 GYEN 的應用場景，目前美元、歐元與日元成三大主要貨幣的穩定幣。

區塊鏈技術金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）1 日宣布與 GMO-Z.com Trust Company, Inc.（GMO Trust）攜手，推動首個受監管日元穩定幣 GYEN 的支付應用。

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此次策略合作旨在為奧丁丁集團旗下數位支付錢包 OwlPay® Wallet Pro 的用戶提供跨境交易的多元選擇，用戶得以運用像是日元等全球主要儲備貨幣完成便捷、高效的跨境支付。透過將 GYEN 和 ZUSD1（美元穩定幣）整合到支付錢包中，奧丁丁將能進一步連結傳統金融與數位資產，運用穩定幣的特性為企業和個人用戶打造更快速、低成本的全球支付服務。

OwlPay® Wallet Pro 近期將升級支援多幣別合規穩定幣的買進、賣出、發送與接收功能，包括目前全球廣泛使用的 USDC（美元穩定幣）、EURC2（歐元穩定幣）、GYEN 和 ZUSD，協助企業和個人用戶有效管理跨幣別的數位資產。這項升級將進一步深化奧丁丁集團的承諾，為用戶提供合規且高效的全球支付解決方案。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「我們與 GMO Trust 的策略結盟加速實現了我們重塑全球金融網絡的願景。透過推廣 GYEN 日元穩定幣的應用範圍，以及強化奧丁丁的穩定幣產品組合，我們將一起挖掘日本數位支付的潛能，打造一個可持續擴展的跨境經濟平台。」

GMO-Z.com Trust Company, Inc. 執行長 Ken Nakamura 表示：「我們和奧丁丁的合作進一步強化了我們在穩定幣創新的領導地位。OwlPay® Wallet Pro 在開放支援 GYEN 和 ZUSD 等幣別後，不僅能擴大我們的國際版圖，更能開創傳統金融與數位市場交匯的全新機遇。」

穩定幣正在顛覆傳統跨境交易，除了可大幅降低高昂手續費用，更能降低交易到帳延遲。根據一份最新產業報告，傳統跨境匯款每筆交易成本往往超過 6%，但若改為使用穩定幣交易，則成本可降至低於 1%，且能在數秒內完成結算。2024 年，全球穩定幣交易量已分別超越了 Visa 與萬事達卡，展現其在數位金融市場的主導地位。

奧丁丁與 GMO Trust 的合作目標實現 GYEN 日圓穩定幣的應用價值，例如美國用戶能藉由 GYEN 匯款給位於日本的商業夥伴或親友，提供相較於傳統金融體系的穩健支付選項，同時有效規避匯率波動風險與市場不確定性。