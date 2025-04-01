華航機上餐點大翻新 全艙等吃得到這些名店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-01 18:23

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華航 (2610-TW) 今 (1) 日宣布 4 月起推出全新機上餐點，長期合作的知名餐廳米其林三星頤宮、米香、燈燈庵和陽明春天，紛紛端出主廚精心研發新佳餚，此外，新加坡航線也推出限定聯名異國料理。

華航表示，為持續做出軟體的差異化，積極強化機上餐飲，此次攜手新加坡米其林指南必比登推薦瓊榮記獻上「金沙雞佐米飯」，在新加坡飛往台灣的豪華商務艙 / 商務艙推出。

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而華航長程航線攜手台灣唯一米其林三星餐廳頤宮端出全艙等佳餚，豪華商務艙有「頂級海陸大餐」，豪華經濟艙提供主菜「鮮蝦雲吞撈麵」，經濟艙主菜則提供「啫啫滑雞飯」復刻經典粵式美味。

區域航線的米香台式風味持續在高空飄香，豪華商務艙 / 商務艙主菜有「三杯鮑魚燒虎掌佐地瓜飯」，豪華經濟艙及經濟艙則分別有「咖哩燉牛肉薑黃飯」和「番茄牛肉藜麥飯」。

而燈燈庵善於運用四季食材打造高級懷石料理，日本指定航線豪華商務艙 / 商務艙最新強肴有「比目魚雲丹燒」，以及「A5 黑毛和牛味噌燒」組合。

對於素食旅客的需求，華航與陽明春天合作多年，不斷為旅客推出創意餐點選項，成為航空界素食指標，豪華商務艙 / 商務艙提供「沙嗲猴頭菇椰香飯」，而豪華經濟艙及經濟艙主菜為「手工咖哩植物肉丸佐糙米飯」。