別苦等機票降價 華航董座：修正可能性不高 今年客貨雙旺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-31 19:05

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華航董事長高星潢今 (31) 日指出，機票價格還是取決於供需，若需求旺盛，價格就不容易掉，再加上航空公司開始使用永續燃油後，進一步墊高成本，票價要向下修正的可能性不是很高，而貨運方面，雖有關稅不確定政策，但電商需求方興未艾，樂觀看全年客貨雙旺。

高星潢指出，今年航空市場持續向上，去年亞太區客運已呈雙位數成長，桃機也回升到疫情的 95% 水準，預計今年會超越疫情前的 2019 年。

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貨運方面，雖有美國總統川普的關稅政策高度不確定性，但目前看到電商貨需求還是相當暢旺，「電商消費是方興未艾」，因此，樂觀看今年客運和貨運都將再繳出亮眼成績。

高星潢也提到，由於供應鏈瓶頸，目前交機有延遲情形，但空中巴士會努力追上交機時程，現機隊規模共 83 架，在購買空中巴士 A350-1000 後，未來總機隊規模朝 90-95 架邁進。