春假快搶機票 長榮航多條航線萬元有找

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-02 11:17

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長榮航 (2618-TW) 宣布春季優惠開跑，即日起至 4 月 15 日，提供年底前從台灣出發的指定航線優惠折扣，對於台灣民眾最愛的日本航線，提出桃園 - 沖繩來回未稅價 6984 元起、桃園 - 大阪來回未稅價 10127 元起、桃園 - 東京成田來回未稅價 10802 元。

在這波促銷中，長榮航指出，桃園 - 香港來回未稅價最低 3158 元起、桃園 - 曼谷來回未稅價 5463 元起、桃園 - 新加坡來回未稅價 5719 元起；此外，桃園 - 洛杉磯來回含稅價也只要 29475 元起。

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此外，長榮航與各大旅行社共同推出各式自由行產品，新加坡、峴港搭配精選飯店，未稅最低 9999 元起，歐洲春夏新選擇，機加酒精選行程慕尼黑最低 27700 元起、米蘭最低 26969 元起。

對於團體旅遊，長榮航同樣有促銷規劃，法比荷 10 日 106900 元起、瑞法 10 日 132900 元起、西班牙 11 天 107900 元起，以及西葡 14 天 164900 元起，而對於北美，西溫洛磯賞鯨 12 日可一次暢遊西雅圖、溫哥華雙國兩大城。

而長榮航將於 4 月 18 日開航桃園 - 神戶，團體行程更獨家推出日本關西地區、四國地區深度旅遊，有別於傳統的關西行程，將規劃由神戶和愛媛不同點進出的不走回頭路專屬路線。